Сохранение репродуктивного здоровья в условиях гуманитарного кризиса: медики прифронтовых областей прошли обучение и получили оборудование

По прогнозам Института демографии и социальных исследований, до 2050 года в Украине может остаться 25 миллионов человек. Среди основных причин — война, выезд украинцев за границу, преждевременная смертность и рекордно низкая рождаемость.

О репродуктивном здоровье украинцев как о залоге возрождения нации, улучшении доступности и качества медицинских услуг говорили на конференции «Жизненноважная, гендерно чувствительная и инклюзивная помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и гендерно обусловленного насилия в условиях гуманитарного кризиса».

«Война всегда рождает гуманитарный кризис. Речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, разрушению медучреждений. Медики действительно находятся на передовой этой борьбы. Каждый гуманитарный кризис несет с собой повышение уровня насилия, снижение рождаемости. Поэтому сегодня мы говорим о репродуктивном здоровье как основе возрождения страны», — отметила Леся Хмель, программный координатор благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи».

Чтобы усилить способность медиков оказывать услуги, в том числе пострадавшим от гендерно обусловленного насилия, в Днепропетровской и Запорожской областях в течение года реализовывался важный проект. Для почти 600 медицинских работников провели десятки тренингов, а больницы получили более 200 единиц оборудования для гинекологических кабинетов, медпрепараты для лечения передаваемых половым путем инфекций, безопасного прерывания беременности, лечения после пережитого сексуального насилия.

«Проект реализовали в областях, которые пострадали от полномасштабной войны больше всего, если не говорить о Донецкой и Луганской, где продолжаются боевые действия. Этот опыт поможет не только Украине. Мы готовы консультировать и обучать другие страны, как выстраивать систему реагирования, ведь это сложный процесс. Как объединить специалистов, построить логистические маршруты, создать запас медикаментов, определить основные проблемы и помочь людям», — рассказала Татьяна Орабина, заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Также в рамках проекта запущен чат-бот «Твой Plan B» и Горячая линия 0 800 208 288 по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и помощи в случае сексуального насилия. Они направлены на Днепропетровскую и Запорожскую области, но работают по всей Украине. Каждый десятый пользователь чат-бота ищет информацию о действиях в случае сексуального насилия.

Среди женщин от 30 до 54 лет рак молочной железы является основной причиной онкологической заболеваемости и смертности, а рак шейки матки — на втором месте. В то же время процент позднего диагностирования этих видов рака увеличивается. Об этом рассказала Ирина Волошина, профессор учебно-научного тренингового центра семейной медицины им. О. Богомольца.

«Медицинские услуги в Украине для пострадавших от сексуального насилия на уровне первичной медицинской помощи и в стационарах остаются ограниченными. Причина — нехватка подготовленного медицинского персонала. Количество травм во время родов растет как у женщин, так и у младенцев, и это также может быть результатом нехватки компетенций», — подчеркнула Ирина Волошина.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Жизненно важная, гендерно чувствительная и инклюзивная помощь в сфере СРЗ и ГОН для пострадавших от конфликта людей всех полов в Украине и Польше», внедряемого БФ «Здоровье женщины и планирование семьи» совместно с международной гуманитарной организацией CARE.UKRAINE при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.