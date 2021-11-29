"Сохрани ей жизнь": в Харькове волонтеры создали социальный ролик по профилактике ДТП (видео)

Волонтеры создали ролик, а рекламные агенства вызвались показывать его на своих экранах.

Ситуация с ДТП в Харькове в последнее время вопиющая. Общественные активисты и бизнесмены решили привлечь внимание горожан к этой проблеме. Кроме того, что группа адвокатов вызвалась бесплатно представлять интересы пострадавших в резонансных ДТП, группа рекламных студий бесплатно создала социальный ролик для ОО "Безопасный Харьков", напоминающий водителям о соблюдении правил дорожного движения.

Об этом в соцсети сообщил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

"Люди — вы невероятные! Невероятные харьковчане. Сначала 14 адвокатских групп согласились работать, работают и будут работать бесплатно, — защищая харьковчан в общественном проекте "Безопасный Харьков". Затем сотни харьковчан, разных профессий, записались волонтерами в проект". Затем в течение недели 6 продакшн-видеорекламных студий сделали бесплатно первый социальный ролик, который будет на всех экранах города. Все владельцы рекламных плоскостей города согласились бесплатно разместить на своих ТВ экранах первый ролик", — рассказал Сапронов.

По его словам, социальный ролик "Сохрани ей жизнь. Соблюдай ПДД" выйдет в эфир завтра, 30 ноября на экранах на улицах, в метро, ​​в аэропорту — 12 раз час.

Напомним, что Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик перевернулась посреди дороги и раздавила автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок.

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