"Сохраним научный потенциал Луганщины": Гайдай рассказал, куда переехали вузы с началом войны

Вузы области работают в дистанционном формате.

Учреждения высшего образования Луганской области, временно переехавшие в Ровно, Днепр, Полтаву, Хмельницкий, Каменец-Подольский, возобновляют образовательный процесс.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Луганский государственный медицинский университет перемещен в Ровно.

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Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко – в Днепр.

Центр управления Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко временно переведен в Полтаву. Восемь учебно-научных институтов, три факультета, 25 отделов, шесть профессиональных колледжей, а также Региональный центр профессионального образования работают в дистанционном режиме. Образовательный процесс в университете возобновлен 11 марта в смешанной форме.

Коллектив Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля сконцентрирован в Днепре, Хмельницком и Каменец-Подольском.

К примеру, в Днепре университет имени Олеся Гончара предоставил помещение для организации дистанционного учебного процесса. В общежитии были выделены комнаты для проживания студентов и преподавателей. По словам Гайдая, в Днепр переместилась часть администрации, студенты и преподаватели трех факультетов.

В Хмельницком университете выделили пятиэтажное здание, где размещался частный вуз. Благодаря этому есть возможность осуществлять полноценный учебный процесс.

Представители других факультетов и часть администрации находятся в Каменце-Подольском. Местный вуз предоставил помещение для организации рабочих мест, а также выделяет комнаты в общежитии для проживания сотрудников и студентов.

"Благодарен властям и научному сообществу многих городов, которые приняли наших преподавателей и студентов. Предоставили помещение под образовательный процесс, научную работу, а главное – для жилья. Благодаря такой поддержке, мы сохраним научный потенциал Луганщины, молодежь сможет получать высшее образование в наших заведениях, которые, мы все верим, вскоре вернутся в родную область", — сказал Гайдай.

Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

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