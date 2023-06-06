Сохраните и увеличите урожай: как и чем подкормить томаты в июне

Летом молодым помидорам особенно нужна защита от вредителей и болезней. В июне следует провести несколько внекорневых подкормок, которые помогут растению сформировать прочные завязи и плоды.

Опрыскивание особенно эффективно в случае, когда почва слишком тяжелая, из-за чего плохо пропускает питательные вещества или закислена. Хотя такая подкормка не решит проблему, но поможет растениям вырасти и дать большой урожай.

Когда и чем подкармливать помидоры в июне от вредителей и болезней

Болезни поражают томаты очень часто. При этом не важно, растет куст в открытом грунте или в теплице. Все виды помидоров нуждаются в защите, которую проще всего обеспечить именно с помощью опрыскивания.

Уже с середины июня опытные огородники начинают проводить профилактические мероприятия по защите томатов от фитофторы. Именно это заболевание чаще всего поражает помидоры. Для этого используют только средства противогрибкового действия, разводимые согласно инструкции.

Для ранних сортов томатов обычно используют биопрепараты, чтобы овощи можно было смело есть через 3-4 дня после обработки. Если растения уже болели фитофторой или вы увидели первые ее признаки на листьях, понадобятся фунгициды.

Если вы заметили на листьях помидоров белокрылку или ее личинок, срочно нужно опрыскать насаждение инсектицидом. Четко следуйте инструкциям и всем мерам предосторожности.

Чем обработать томаты для роста и больших плодов

Благодаря правильной подкормке в июне растения наращивают вегетативную массу, укрепляют корневую систему, формируют большое количество завязей и вкусных плодов в будущем. Для первой подкормки (до цветения и образования завязей) рекомендуется использовать мочевину (на 10 литров воды 50-60 г вещества).

Если у растений бледные листья к раствору мочевины нужно добавить 1,5 г сульфата натрия (на каждый литр).

Когда на кустах уже появились первые завязи, кусты томатов подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Используйте следующую концентрацию: на 10 л воды 7-10 г сернокислого калия и 10 г суперфосфата.

Часто томаты болеют из-за дефицита меди, поэтому следует дополнительно опрыскать кусты медным купоросом. Это средство особенно эффективно в случае, когда на растении начали скручиваться листья. Чтобы опрыскать, приготовьте такой раствор: 1 л воды 1-2 г медного купороса 0,1-0,2%.

Возделывают томаты только в пасмурную погоду или вечером.

После начала плодоношения томаты дополнительно подкармливают золой, борной кислотой и йодом. Это средство готовится очень просто: в 5 л кипятка добавить 1,5-2 л золы и 10 г борной кислоты. Смесь остудить, довести ее объем до 10 литров, добавить одну баночку иода и дать настояться сутки.

Перед опрыскиванием растворите 1 л раствора в 10 л воды. Благодаря такой смеси ускорится плодоношение, а также томаты станут более устойчивыми к фитофторе.

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