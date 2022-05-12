Сохранится ли заработная плата, если объявлен простой или приостановлено действие трудового договора

Во время войны работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров. Что это значит для работника и сохраняется ли заработная плата – в материале ТСН.ua.

Согласно изменению в трудовом законодательстве, во время войны работодатели могут остановить силу трудовых отношений или объявить простой. Чем отличаются эти понятия, что будет с заработной платой в каждом случае - разъяснили на спецпортале "Бесплатная правовая помощь".

В чем разница между простоем и остановкой трудовых отношений

Объявленный на предприятии простой означает, что работа предприятия остановилась из-за того, что для него нет организационных или технических условий, по другим причинам (статья 34 Кодекса законов о труде Украины). Решение о введении простоя принимает собственник компании, организации.

Приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы (часть первая статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых договоров отношений в условиях военного положения»). Обе стороны могут инициировать прекращение действия трудового договора.

Простой может длиться столько, сколько будут существовать обстоятельства, из-за которых нет возможности работать. Остановка трудового договора возможна только на период военного положения.

Простой внедряется для всего предприятия или отдела.

Инициатором приостановки действия трудового договора могут быть как работодатель, так и работник.

Что означает простой и остановка трудового договора для работника, сохраняется ли заработная плата

Во время простоя выплачивается не ниже 2/3 оклада (однако время простоя по вине работника не оплачивается).

(однако время простоя по вине работника не оплачивается). Работники, с которыми приостановили трудовой договор, остаются без зарплаты.

В случае если простой оплачивается, страховой стаж засчитывается.

В случае приостановки выполнения трудового договора единый страховой взнос за работника не платят, поэтому и не засчитывают страховой стаж.

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