Сохраняется ли отсрочка, если не доучился и вступил заново: что решили в суде

Решение суда / © УНИАН

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Повторное поступление на один и тот же образовательный уровень после отчисления не лишает гражданина права на отсрочку от мобилизации, если предварительная учеба не завершилась получением диплома. Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие Министерства образования и науки Украины и обязал исправить ошибку в реестре.

Об этом говорится в решении суда по делу № 420/6718/26, сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Суть спора: отчисления из вуза и отметка в ЕГЭБО

История началась с того, что в 2018 году абитуриент поступил на бакалавриат в Одесский национальный морской университет, однако в 2020 году был отчислен, не прошел курс и диплома не получил.

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В 2025 году мужчина снова поступил на дневную форму обучения ради уровня «бакалавр» в Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Когда студент обратился за справкой из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) для оформления отсрочки в ТЦК, в документе автоматически появилась отметка: Нет, нарушает последовательность.

В МОН свою позицию объясняли тем, что мужчина уже учился два года на уровне бакалавра, поэтому повторное зачисление якобы непоследовательно.

Суд отклонил аргументы Минобразования

Суд полностью отклонил аргументы Минобразования, опираясь на сложившуюся практику Верховного Суда.

Главные тезисы судебного решения:

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Завершенность этапа подтверждается документом: Человек считается получившим уровень образования, только после выполнения образовательной программы и получения диплома. Поскольку истец не получил диплом бакалавра, его последним полученным уровнем оставалось полное общее среднее образование.

Обучение является последовательным: Вступление на бакалавриат после школьного аттестата является получением высшего уровня образования, даже если раньше была неудачная попытка учиться.

Ответственность Минобразования: Именно Министерство образования и науки как распорядитель ЕГЭБО должно обеспечивать корректное формирование справок, а не переводить вину на алгоритмы системы или учебные заведения.

Что решил суд

Административный иск студента удовлетворен в полном объеме.

Одесский окружной административный суд обязал Министерство образования и науки Украины изъять из ЕГЭБО запись «Нет, нарушает» и внести корректное обозначение «Да, не нарушает», что обновляет законное право студента на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, с бюджетных ассигнований МОН в пользу истца взыскан судебный сбор.

Ранее мы писали о том, что в октябре военнообязанные с действующей отсрочкой могут потерять ее за отдельные нарушения, в том числе многодетные родители, имеющие задолженность по уплате алиментов свыше суммы за три месяца, что предусмотрено постановлением Кабмина №560. Если система не подтверждает отсрочку, она отменяет ее автоматически.

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