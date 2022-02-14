"Сохраняйте спокойствие и холодный разум": СБУ просит не поддаваться панике и не верить фейкам

"Сохраняйте спокойствие и холодный разум": СБУ просит не поддаваться панике и не верить фейкам

В СБУ заверили, что "готовы защищать Украину и противостоять врагу".

Служба безопасности Украины опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Соответствующее заявление СБУ разместило в понедельник, 14 февраля.

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"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и т.д. Не только фиксирует, а активно им противодействует", — отметили в СБУ.

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что они постоянно анализируют разные сценарии развития событий и что у них есть четкий план действий на каждый из них. Но добавляют, что их сотрудники работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности Служба безопасности Украины "готова реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это".

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"Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков", — обратились в СБУ к украинцам.

Ранее сообщалось, что происходит на границах, в море и на дипломатических переговорах на пороге возможной войны с РФ.

Стоит отметить, что западные СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам вроде бы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В то же время в Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину от 16 февраля.

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