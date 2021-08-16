Сокамерник поджег белье: в Ивано-Франковске в СИЗО погиб заключенный

Правоохранители открыли производство по ч.2 ст. 194 УК Украины.

В Ивано-Франковске в СИЗО во время пожара пострадал заключенный. Через несколько дней он умер в больнице.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

"Установлено, что 10.08.2021 года 33-летний заключенный, находясь в камере учреждения исполнения наказаний, совершил поджог своих вещей, постельного белья и другого имущества учреждения. В результате другой заключенный, который содержался вместе с ним в камере, получил термальные ожоги тела и ожоги верхних дыхательных путей", — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако он умер. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст. 194 УК Украины.

Напомним, в Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и дочь.

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