Сокращение количества предметов в школе: какие дисциплины точно останутся

Дисциплины в обучающей программе будут более концентрированы.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в школе должны остаться все ключевые естественные и гуманитарные учебные дисциплины, которые есть сейчас.

Об этом глава Минобразования сказал в эфире телемарафона.

"Мы не допускаем сегодня сокращения ключевых дисциплин — таких как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика, биология. То есть все те ключевые дисциплины, которые есть в школе, должны остаться. Мы говорим об оптимизации программы, об их концентрации полезными знаниями. Например, можно более концентрированно подать основы здоровья или какие-то другие дисциплин", — отмечает министр.

По его словам, речь идет о тех дисциплинах, "которыми, возможно, можно пожертвовать". Займутся этим вопросом эксперты.

Между тем, Лесной добавил, что погрузка и подача информации должна быть рассчитана таким образом, чтобы учитывались возможности ребенка.

Напомним, ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что в школах могут сократить количество изучаемых учащимися предметов. Мол, такая инициатива поможет решить вопрос оптимизации обучающих программ.

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