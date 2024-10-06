Сокращение срока явки в ТЦК по повестке: адвокат объяснил, как это повлияет на мобилизацию

Срок явки в ТЦК по повестке сокращен от 14 до 7 суток.

С 1 октября сокращен срок явки в ТЦК по повестке, но это не повлияет на процесс мобилизации.

Об этом сказал адвокат, глава адвокатского объединения "Портной и Партнеры" Ростислав Кравец в эфире "Апостроф TV".

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"Были внесены изменения в сам порядок, каким образом после получения повестки лицо должно явиться в ТЦК. Этот срок был… уменьшен с 14 до 7 суток. Единственный вопрос в том, что на сегодняшний день это никоим образом принципиально ничего не меняет", – объяснил адвокат.

Комментируя это решение правительства, он ответил, что нужно поинтересоваться у инициаторов законопроекта, зачем они сократили срок явки.

"Поэтому изменение срока на фоне других изменений в отношении и бронирования и заявлений представителей государства о том, что очень большое количество забронированных, которых считают, что они незаконно забронированы, у рядовых граждан вызывает много вопросов", — добавил Кравец.

Напомним, адвокат перечислил категории мужчин, кто может не обновлять данные в ТЦК.

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