Сокращение зарплат бюджетникам: экономист ответил, когда Украина будет вынуждена начать печатание денег

Власти Украины смогут избежать печатания денег в течение января-февраля 2024 года, чтобы не ускорять инфляцию. Однако если помощи западных партнеров не будет, станок включат.

Об этом во время телемарафона сказал кандидат экономических наук, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Усс.

"Безусловно, МВФ просит Украину не делать этого, я имею в виду, не включать печатный станок. Потому что это может в конечном счете ускорить инфляцию... Мы сможем обойтись без этого... январь... февраль тоже", – сказал он.

Однако, по его словам, если западная помощь не поступит до начала марта, тогда, к сожалению, "придется думать и о станке, и о том, что будут сокращения определенных расходов, то есть зарплаты и другие платежи бюджетникам".

Между тем, по отчету НБУ и данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2023 года инфляция осталась на уровне ноября – 5,1% в годовом измерении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.

Ранее глава НБУ объяснил, насколько Украина зависит от финансовой помощи Западу.

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