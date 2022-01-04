Сокращенный рабочий день и длинные выходные: сколько украинцы будут отдыхать на Рождество

Рождество в 2022 году приходится на пятницу.
Во вторник, 4 января, в Украине началась рабочая неделя после новогодних четырех выходных дней.
Украинцы будут иметь три выходных на Рождество, говорится в распоряжении Кабмина.
На этой неделе украинцы будут работать три дня: 4, 5 и 6 января. К слову, в Сочельник 6 января рабочий день будет сокращен на час.
В пятницу, 7 января, будет выходной - на Рождество. После этого украинцы будут иметь еще два дня выходных: суббота (8 января), воскресенье (9 января).
Всего в январе в Украине будет 12 выходных. В частности, 3 января выходной, поскольку Новый год выпал на субботу. Так что выходной переносился на понедельник.
Напомним, Рождество издавна считалось семейным праздником, поэтому почти все его поверья связаны с историей семьи и рода. Наши предки верили, что вечером в канун Рождества — так называемый Сочельник — души умерших родственников спускаются с небес, чтобы увидеть, как поется в известной песне, "тех, кого оставили на Земле". Поэтому, садясь на стул за праздничным столом, они предварительно дули на него — боялись придавить невидимых гостей.
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