Сократят ли графики отключений света в Украине: в правительстве ответили

В Украине состоялось координационное совещание по состоянию энергосистемы после очередных российских атак. Правительство рассмотрело ход ремонта поврежденных объектов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Графики отключения света в Украине готовятся сократить

По всей стране сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений.

«Работаем над сокращением их продолжительности», — подчеркнула Свириденко.

Ключевым элементом в плане стабилизации энергосистемы является подготовка ряда решений правительства, направленных на изменение внутреннего баланса потребления.

Цель этих решений — перераспределить потребление электроэнергии и направить дополнительные объемы для бытовых потребителей.

Напомним, после массированной атаки РФ на энергосистему Украины ситуация со светом снова усложнилась — в ряде регионов продолжительность отключений достигла 12–16 часов.

Поэтому атомные электростанции были вынуждены уменьшить производство, что еще больше сократило доступный объем электричества в энергосистеме. Пока высоковольтные линии не будут полностью восстановлены, АЭС не смогут вернуться к полной мощности, что и повлекло за собой более продолжительные отключения в некоторых областях. Самая тяжелая ситуация — на прифронтовых территориях, где ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме, но требуют времени.