Сократят ли графики отключений света: заместитель министра дал обнадеживающий ответ

Продолжительность графики отключений света по Украине сократят. Это удалось сделать благодаря пересмотру списка объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального марафона.

Почему сократится продолжительность графиков отключений

Николай Колесник пояснил, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.

«Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности», — отметил замминистра энергетики.

Чиновник добавил, что граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.

Напомним, 18 декабря в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.

Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.