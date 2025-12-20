- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Сократят ли графики отключений света: заместитель министра дал обнадеживающий ответ
В Минэнерго назвали условия, при которых сократят графики отключений.
Продолжительность графики отключений света по Украине сократят. Это удалось сделать благодаря пересмотру списка объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального марафона.
Почему сократится продолжительность графиков отключений
Николай Колесник пояснил, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.
«Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности», — отметил замминистра энергетики.
Чиновник добавил, что граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.
Напомним, 18 декабря в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.
Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.