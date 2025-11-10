Блэкаут

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистема работает с дефицитом. Из-за атак баллистики «ситуация может ухудшаться».

Об этом она сообщила на брифинге 10 ноября.

Министр подтвердила, что последние атаки с применением огромного количества баллистических ракет нанесли «существенные повреждения». Она объяснила, почему некоторые объекты остаются уязвимыми.

«Элементы мы защищаем, но есть объекты, например, огромные машинные залы тепловых электростанций, их вообще, в принципе, физически защитить невозможно», — заявила Гринчук.

По ее словам, даже самых эффективных систем ПВО, которые бы на сто процентов отрабатывали по баллистике, «в мире не так много».

Гринчук сообщила, что сейчас энергосистема работает с дефицитом, для сбалансирования применяются графики отключений.

«Вы видите, что с последней атаки, пока мы стабилизировали систему, пока осуществили ремонт оборудования, которое можно быстро восстановить, графиков уже стало меньше. И работаем над тем, чтобы их минимизировать», — отметила она.

Какой прогноз для украинцев

«Ситуация продолжает оставаться сложной, учитывая то, что у нас практически каждую неделю происходит массированная комбинированная атака как ракетами различного типа, так и огромным количеством дронов очень прицельно по энергообъектам. Базовый сценарий по ситуации на сегодня — мы будем уменьшать графики. Но ситуация может меняться с каждой следующей атакой», — подчеркнула министр.

Министр призвала украинцев быть реалистами и готовиться к различным вариантам развития событий.

«Подготовлены, конечно, правительством сценарии реагирования на любое событие, которое может происходить в энергетике, в том числе на самые сложные и критические. Мы будем работать по этим алгоритмам. Конечно, мы все должны быть готовы к тому, что ситуация может ухудшаться», — подытожила Гринчук.

Она добавила, что энергетики работают круглосуточно без перерыва и выходных, чтобы восстанавливать систему.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за масштабных российских ударов по энергосистеме почасовые отключения света в 12 регионах могут продолжаться и дальше — ориентировочно до трех очередей. В прифронтовых областях ситуация может быть еще более сложной из-за риска более длинных и аварийных отключений.

Динамика будет зависеть от новых атак: без них дефицит может уменьшиться, но дальнейшие удары лишь усугубят состояние сетей. Эксперт также отмечает медленные темпы запуска распределенной генерации — из 900 установок запущено лишь около 200, что, по его мнению, тормозит усиление энергосистемы.