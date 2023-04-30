Сократят ли количество предметов в школе: мнения министра образования, родителей и учащихся

Новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовый обратил внимание, что в старших классах украинских школ учат около 20 предметов. В то же время и педагоги, и родители видят, что интереса к обучению у подростков все меньше. А война и дистанционное обучение проблему еще усугубили. Так что же решили в Минобразования и как нам спасти знания этого поколения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "ТСН неделя" Ирины Коваленко.

"У семиклассницы Камилы самый загруженный день в школе – это среда. Английский, немецкий, химия, алгебра, украинский язык, зарубежная литература и информатика. А еще в расписании – украинская литература, геометрия, физика, биология, география, основы здоровья Украины, всемирная история, музыка, рисование, трудовое обучение, физкультура. Всего – 19 предметов. Ежедневно по 7 уроков. Надо не только быстро переключаться между уроками, но и молниеносно овладевать новыми темами", – рассказывает корреспондентка.

Кроме школы Камила успевает ходить на танцы, рисование, английский и математику. Мать девочки, учительница английского языка, считает, что лучше бы предметы объединить в пары. А не сокращали.

"Меня бы устраивало обучение парами детей. Три пары, три предмета готовит на следующий день как учитель, так и ученик. Что касается уменьшения вообще предметов, чтобы их убрать из программы, я против этого", — говорит Камила.

После подачи идеи о сокращении предметов в школе, министр образования Оксен Лисовый, объяснил дополнительно.

"Все ключевые дисциплины – и естественные, и гуманитарные должны быть сохранены. Они должны быть концентрированы, но даны таким образом, чтобы учесть возможности ребенка усвоить весь массив знаний", – заявил министр образования и науки.

Если предмет изучают раз в неделю – учащимся трудно вспомнить, что говорилось на прошлом уроке, считают специалисты.

"То есть все предметы, имеющие целью изучение определенного содержания, раз в неделю абсолютно неэффективны. Считайте, что их не было. Конечно, исключение: рисование, музыка, так называемые предметы эстетического цикла, это их не касается", – отмечает соучредительница ГО "Смарт освіта" Иванна Коберник.

А вот предмет, который большинство экспертов называют искусственным – это "Основы здоровья". Он, говорят, может спокойно войти в курс биологии.

Язык и литературу учат вместе и в польских школах, рассказывает львовянка Маргарита. Теперь она тоже в 7 классе.

Задача дома Марго делает преимущественно по иностранному языку, математике, которая кстати не делится на алгебру и геомтрию. Но в целом "домашки" гораздо меньше, чем ей задавали во львовской школе.

"Из таких предметов как география, история, биология таких что не надо очень много учиться, то ее задают очень редко. Выписать что-то, нарисовать. Между тем как в Украине ты просто сидишь на этих уроках и думаешь хотя бы сегодня много не задали", – рассказывает Маргарита.

В 7 классе Марго изучает польский, математику, английский, сейчас добавился второй язык по выбору, биологии, географии, истории, химии, физике. В общем – 12 обязательных предметов. Но есть еще предметы по выбору ученика.

В общем, заключает Маргарита, учиться в польской школе ей легче и проще, чем в украинской.

С объединением предметов в Украине есть некоторые нюансы. Для учителей истории или языка и литературы – такая интеграция предметов пройдет безболезненно.

Просмотр самих программ тоже давно назрела проблема в школах Украины. А вот когда и как сократят предметы в школах, пока обсуждают. А что точно известно: 12-й класс вводить со следующего учебного года не будут. Это запланировано на 2027-й – в соответствии с реформой.

Накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что в школах могут сократить количество изучаемых учащимися предметов. однако нужно оставить все ключевые естественные и гуманитарные учебные дисциплины, которые есть сейчас.

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