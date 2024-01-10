Сократят ли субсидию 2024 года после повышения минималки: в Минсоцполитики ответили

На 2024 год в госбюджете предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии.

Сокращение размера субсидий после того, как с 1 января выросла "минималка" в Украине, не ожидается.

Об этом сообщила первый замминистра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона.

"Я хотела бы успокоить: точно не предполагается сокращение размера субсидий, не предполагается сокращение финансирования на субсидии, а наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете", – пояснила Марчак.

Она напомнила, что субсидия также реагирует на изменение тарифов, тогда проходит процедура пересчета.

"После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что у семьи больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги", – сказала она.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда обращаться за получением субсидии во время отопительного сезона 2024 года.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.