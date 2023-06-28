Сокровища Каховского водохранилища: в полиции рассказали, сколько "черных археологов" удалось задержать

В Запорожской области полиция продолжает патрулировать осушенную береговую линию Днепра из — за российского теракта на Каховской ГЭС. Пока известно об 11 задержанных "черных археологах", которые искали здесь древние вещи.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В Запорожской области осушенную береговую линию охраняет около 130 полицейских. Также организована деятельность наблюдательных пунктов, которые следят за уровнем воды и не допускают незаконные раскопки.

"Незаконные раскопки на территориях, ставшие доступными после ухода воды, являются не только правонарушением, но и могут представлять опасность для жизни и здоровья, ведь на обмелевших местах можно встретить разнообразные "сюрпризы". Такие взрывоопасные находки могут сдетонировать даже при незначительных". манипуляциях", — сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что им уже удалось задержать 11 "черных археологов", обследовавших с металлоискателями дно Каховского водохранилища.

На месте происшествия продолжает работать полиция.

Напомним, в ночь на 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой подтопление населенных пунктов и гибель людей.

Как сообщала ТСН, как только начала спадать вода после теракта россиян на ГЭС, жители бросились исследовать дно. Искали сокровища с металлоискателями и кичились находками в соцсетях. Старая посуда, украшения, оружие и домашние принадлежности, которые почти семьдесят лет прятала вода, — новые находки провоцировали все больше "черных археологов" пойти по дну, и это — несмотря на опасность обстрелов и боеприпасов в иле под ногами.

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