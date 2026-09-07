Сокровище времен Витовта пролежал под землей более 500 лет: что нашли на Полтавщине

Серебряный денар Витовта

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Во время археологических раскопок в Полтавской области исследователи встретили уникальный артефакт XV века — серебряный денар великого князя литовского Витовта.

Об этом сообщает «Суспільне».

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Как рассказал археолог Юрий Пуголовко для издания, артефакт диаметром 13 миллиметров обнаружили участники Глинской археологической экспедиции. По словам ученого, это поздний денар, сочетание символов, на котором характерно для заключительного периода правления князя Витовта.

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«По современным исследованиям такие монеты могли чеканить примерно в 1411–1430 годах. Ранее этот тип датировались по-разному и приписывали Кейстуту, Ягайло или раннему периоду правления Витовта», — прокомментировал археолог Юрий Пуголовок.

Отмечается, что на одной стороне монеты изображены Столбы Гедиминовичей — символ князя Витовта и Литвы, а на другой — острие копья с крестом. Из-за отсутствия надписей монету распознают именно по сочетанию этих двух рисунков.

Для Полтавщины и Левобережной Украины в целом такая находка редкая, ведь подобные предметы почти не встречаются среди материалов по раскопкам памятников того времени. Монета свидетельствует о периоде, когда земли на территории Ворсклы находились в зоне пересечения и взаимодействия русского, литовского и ордынского миров.

Чтобы окончательно атрибутировать денар, специалисты планируют выяснить его точный вес, изучить состав металла и исследовать особенности изображения.

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Напомним, загадочная надпись на древнем кольце десятилетиями оставляла простор для разных трактовок. Теперь исследователь объяснил, почему он мог означать «для Пилата» и кто пользовался этой печатью.

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