Солдат будет получать больше генерала: как комбриги оценили новую реформу для армии

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Военные отреагировали на анонсированное президентом Владимиром Зеленским повышение выплат для военнослужащих и введение новых контрактов с четкими сроками.

Об этом они рассказали в эфире Суспільне Студія.

Командир подразделения операторов БПЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко заявил, что пока относится к таким изменениям осторожно, поскольку не видел соответствующих нормативно-правовых актов.

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«Мы не видели нормативно правовых актов. То есть изменений в бюджет, какие-либо другие законы или проекты постановлений. Несколько раз разного рода топ-чиновники в Украине, в медиа, в соцсетях заявляли о том, что будут какие-то хорошие вещи. Но в реальности эти хорошие вещи пока еще не конвертировались в проекты соответствующих нормативно правовых актов», — сказал Луценко.

По его словам, необходимо понимать, на каком законодательном основании будут финансироваться новые выплаты и как государство обеспечит возможность для военных уйти на отдых после завершения контракта.

«Если мы заключаем эти контракты, откуда будут браться деньги? То есть, на каком законодательном основании эти деньги берутся. И второе — если после десяти месяцев долго служащие могут уйти отдохнуть, каким образом это будет обеспечено? Какими новыми людьми закроют эти потребности, которые сейчас закрываются теми, кто служит уже четвертым и пятым годом», — добавил он.

Луценко подчеркнул, что оптимистично оценивать эти изменения можно только после появления конкретных законодательных решений.

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В то же время командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин положительно оценил планы по повышению выплат военным. По его словам, этот вопрос давно назрел.

«Даже те наши военнослужащие, которые выполняют задачи не на линии боевого столкновения, а в тылу, которые не получают боевых выплат, их денежное обеспечение действительно уже не обеспечивает какой-то достойной жизни. Если у человека еще семья, дети, то это действительно проблема», — сказал Бакулин.

Отдельно он поддержал повышение выплат для пехоты и штурмовиков.

«Наша пехота, тем более штурмовики, это те наши активные ребята, которые выполняют задачи наиболее дерзко и приносят наилучшие результаты нам в бою. Они заслуживают наибольшего денежного довольствия», — заявил Бакулин.

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По его словам, правильно, когда военный, наиболее рискующий жизнью, получает больше всего.

«Меня радует, что денежное довольствие рядового пехотинца, солдата может быть больше, чем у генерала. И так оно должно быть. Тот, кто больше всего рискует жизнью, тот, кто готов идти в бой и проделать наиболее опасную работу, он должен получать наибольшее денежное довольствие», — сказал он.

Бакулин также поддержал идею новых контрактов для пехоты и штурмовиков, в частности, из-за возможности иметь понятный срок службы.

«Такой контракт дает шанс как раз тем людям, которые хотят делать ту важную пехотную работу. Дает возможность четко рассчитывать, что можно выполнять задачи, качественно выполнять задачи и дальше иметь шанс продолжать гражданскую жизнь», — отметил командир корпуса.

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В то же время, он предположил, что новые условия не обязательно сразу дадут большой приток людей на контракт.

«Я не знаю, добавит ли это нам какой-то большой прилив людей на контракт. Может, нет. Потому что такова ситуация: четыре года войны, и в основном те, кто были наиболее активированы, пожалуй, они уже в Вооруженных Силах Украины. Но в любом случае это положительно», — сказал Бакулин.

Также в эфире обсудили возможность привлечения иностранцев в пехотные и штурмовые подразделения. Бакулин отметил, что не может точно сказать, на какие страны может рассчитывать Украина, но вспомнил, что в настоящее время в армии уже служат граждане Колумбии.

Командир 53-й отдельной механизированной бригады в 2024 году Анатолий "Купол" отметил, что в представленном варианте остается много неурегулированных вопросов, в частности относительно того, как будут отличать штурмовые, оборонные и поисково-ударные действия.

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«Здесь, кстати, очень много вопросов. Вот видите пехотинца-штурмовика, а десантника-штурмовика, а морпеха-штурмовика они что, не штурмовики? И смотрите, день на позициях — десять тысяч, штурмовые действия — сорок тысяч, поисково-ударные действия. По большому счету, по Боевому уставу оно ничего не отличается», — сказал он.

По мнению Купола, такая система может породить несправедливость и коррупционные риски, поскольку размер выплат будет зависеть от того, как командиры будут оформлять участие бойцов в боевых действиях.

«Кто это будет решать, какой командир это будет писать, как оно будет происходить? По-моему, это только будет больше порождать коррупцию: кто как напишет в рапорте, кто кого как подаст», — отметил он.

«Купол» назвал предложенный вариант «сырым» и «необработанным». По его словам, проблема заключается не только в размере выплат, но и в том, как система будет учитывать реальные условия службы, ранения, ротации и перемещения военных между должностями.

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«Конечно, несправедливо. Тыловая должность — тридцать тысяч. Так сегодня человек пошел на штурм, а завтра бригаду вывели на восстановление. И как это будет регулироваться? А мы забыли о раненых? А как люди будут лечиться? Человека ранили, его выводят за штат, и что он там будет получать?» — сказал он.

В то же время военный подчеркнул, что само движение в направлении повышения денежного довольствия является положительным.

«Радует то, что вообще происходит какое-то движение в этом направлении. Любое повышение денежного довольствия — оно положительное. Я думаю, эту систему потом допилиют уже более или менее адекватно», — сказал он.

По его словам, денежная мотивация действительно работает, но не может быть единственным инструментом. Он подчеркнул, что войску нужны качественная подготовка, прозрачный трек службы, учет специальности, должности, возраста и состояния здоровья военнослужащих.

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Также «Купол» скептически оценил разделение контрактов на тыловые, боевые и пехотно-штурмовые. По его мнению, контракты следует разделять по срокам службы, а не по должностям, поскольку на практике военные могут быстро менять функции в зависимости от ситуации на фронте.

«Контракты — это прекрасно. Были просто краткосрочные контракты: человек захотел пойти воевать на полгода, подписал контракт и ушел. Нельзя делить контракты по должностям, можно делить по времени: полгода, год, два года. А как это тыловой контракт, боевой контракт? Человек сегодня в тылу, завтра он боевой», — сказал он.

Подытоживая, «Купол» заявил, что сама тенденция к изменениям положительна, однако предложенная модель, по его мнению, не учитывает реалий фронта.

Что известно о реформе

В Украине стартовала масштабная реформа Сил обороны. Президент Зеленский анонсировал зарплаты на передовой до 460 тысяч гривен, контракты от 10 месяцев и отпуска.

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Анонсированная Министерством обороны реформа военной службы повлекла за собой волну обсуждений. Больше дискуссий среди военных и пользователей Сети вызвали новые контракты, система выплат, сроки службы и условия освобождения от войска.

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