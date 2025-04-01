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Солдат на Львовщине сбежал в СОЧ из-за болезни матери: как его наказал суд
Мужчина почти два месяца не приходил на службу, уехал домой.
Во Львовской области осудили солдата, который сбежал из воинской части и не являлся на службу два месяца.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на приговор суда.
Уроженец Ивано-Франковска в конце октября 2024 скрылся с территории воинской части и почти два месяца не приходил на службу, поехав домой
СЗЧшник уверял, что самовольно покинув место службы из-за жизненных обстоятельств. Мужчина утверждал, что его мать болеет и нуждается в уходе. Поэтому уехал в Ивано-Франковск и на место службы больше не возвращался. О том, что он имеет целью уехать, никому не сообщал, разрешения на оставление воинской части ему не давали.
Суд признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначив ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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