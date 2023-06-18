Солдат вернулся с войны: в Минобороны дали рекомендации, как обращаться с фронтовиками и чего следует избегать

Для человека, который возвращается с фронта, важна искренность чувств и переживаний от тех, кто его встречает в тылу.

Во время встречи украинских защитников, которые возвращаются с войны, вместо проявления пафоса в виде аплодисментов, оркестра или даже цветов, лучше проявить реальную заботу и сочувствие. Это поможет им почувствовать искренность чувств и переживаний со стороны встречающих.

В Минобороны дали рекомендации, как следует обращаться с фронтовиками и чего следует избегать.

Что нужно делать

Для родственников фронтовиков полезны будут предварительные информационные беседы с психологами, чтобы узнать, как не нанести психологическую травму воинам в семейном кругу и как поддержать их во время адаптационного периода.

Прежде всего, нужно проявлять уважение к вернувшимся с фронта.

Нужно быть готовым к тому, что человек, прошедший войну, может существенно изменить свои жизненные принципы и взгляды. После войны он может изменить свое отношение, скажем, к материальным ценностям.

Важно дать военным время и покой, не грузить решением деловых или бытовых вопросов. Это позволит им отдохнуть качественно.

Когда родной человек еще находится на фронте, нужно критически относиться к информации о боевых действиях из непроверенных источников, не стоит паниковать.

Важно сообщать бойцам на фронте, что дома все хорошо, у родных есть мир и покой.

Что не нужно делать

Избегайте конфликтов и отрицательных эмоций, которые могут вернуть военного в прошлое на войне.

Не пытайтесь понять реальность, в которой живут воины.

Не спрашивайте о погибших собратьях, если военный не хочет об этом рассказывать.

Не загружайте бытовыми делами хотя бы на несколько месяцев – будьте самостоятельны в решении мелочных вопросов.

Ограничьте разговоры о войне и не интересуйтесь ходом боевых действий и местонахождением бойцов, если это может создать дополнительный стресс для них.

Напомним, ранее ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, выполняемой Фондом Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал полезные советы, как выжить в условиях угроз военного характера.

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