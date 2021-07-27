Солдатский поцелуй: видео украинского военнослужащего-гея вызвало бурное обсуждение в Сети

За военного, который страстно целует своего парня, вступился командир отделения 21 мотопехотного батальона "Сармат".

Опубликованное в соцсети видео, на котором военнослужащий ВСУ из Львовщины, который является открытым геем, страстно целует своего парня, стало поводом для его обвинений в том, что он "порочит форму". Пост в защиту военного опубликовал на своей Facebook-странице командир отделения 21 мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов.

По словам боевого командира, позорить армию может наркоман или алкоголик в форме, а также коррупционер, из-за которого бойцам нечем воевать, или народный депутат, для которого война на Востоке — "гражданский конфликт".

"Пусть целуются. Не вижу в этом ничего аморального ", — написал он.

Сергей Гнездилов отметил, что Украина должна быть демократическим государством, в котором защищены права человека, которые гарантированы Конституцией, тем более, когда речь идет о ее защитниках. Он также напомнил, что церковь, которая резко выступает против гомосексуальных отношений, отделена от светского государства.

"Уважаемые традиционалисты. Сначала пойдите походите в этой форме, в этих берцах, а потом поговорим о семье, церкви, и что вас там еще смущает. Вместо того чтобы обсуждать военных, которые примерно выполняют свой долг, лучше идите служить, покажите как надо ", — призвал он тех, кто возмущается этим проявлением чувств украинского солдата.

Это сообщение вызвало не меньший резонанс в Сети, чем само видео. В комментариях в основном осуждают гомофобию, однако есть и те, кто уверен, что такие видео лишний раз пропагандируют ЛГБТ-культуру.

Напомним, ранее в Министерстве обороны показали подготовку женщин-военнослужащих ВСУ к параду в честь 30-летия Независимости Украины и возмутили Сеть. Украинские пользователи, в частности, не оценили тот факт, что курсантки пойдут в туфлях на каблуках.

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