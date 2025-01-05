Солдаты КНДР ловят дроны "на живца": военный о тактике врага на Курщине

Россиянам безразлично, сколько северокорейских бойцов погибнет в бессмысленной войне против Украины.

На Курском направлении применяется много корейских военных. Для БпЛА – это сладкая цель.

Об этом сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Они не понимают, что такое БпЛА. Пока это в нашу пользу", – отметил заместитель командира.

Более того, как говорится в заметках северокорейских военных, они "на живца" пытаются выманивать дроны. Один выходит как приманка – другие стреляют.

Заметка бойца КНДР/Фото: Силы спецопераций Украины

"Это действительно так. Они не жалеют живой силы, поэтому есть такая тактика", – заметил военный.

Как ранее объяснял руководитель ЦПД СНБО, у погибших бойцов КНДР перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА. Такой факт может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

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