Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко заявлял, что Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек. Однако волонтер Тарас Чмут утверждал, что чуть ли не половина от этого количества не доходит до боевых частей.

Как Верховная Рада и Генштаб намерены бороться с этой проблемой, Роман Костенко рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы заслушиваем Генеральный штаб по мобилизации в целом и по наличию личного состава. ВСП (Военная служба правопорядка — Ред.) докладывает о СЗЧ. Начальники центров — по вопросам подготовки. Это один из ключевых вопросов, которые мы поднимаем. Комитет (Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Ред.) владеет полной информацией», — отметил нардеп.

Костенко объяснил, что 30 тысяч мобилизованных в месяц — это приблизительное округленное количество. Нардеп признал, что действительно, нередко ТЦК набирают людей разного физического состояния и тех, кто вообще не может быть мобилизован. А страна в свою очередь тратит драгоценное время на то, чтобы их уволить из армии.

«Ежемесячно кто-то выбывает из армии, кто-то приходит им на замену. Мы видим эти цифры, как и цифры по СЗЧ, но они не совсем безнадежны. Мы постоянно говорим о проблемах, а противник начиная с 2022 года захватил менее 1% территории нашего государства. И это нужно учитывать», — подытожил Роман Костенко.

Ранее командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова раскритиковала «мобилизацию наизнанку», когда в армию берут непригодных мужчин. По ее словам, в армию попадают мужчины с шизофренией и алкоголики.