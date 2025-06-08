ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1018
Время на прочтение
1 мин

Солист Одесской национальной оперы погиб на Сумщине, куда поехал волонтером

Голос Владислава Горая знал весь мир, а сердце принадлежало Украине, он погиб, выполняя волонтерскую миссию Сумской области.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владислав Горай

Солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай / © из соцсетей

Солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай погиб 8 июня в Сумской области, выполняя волонтерскую миссию.

Об этом сообщает Одесская национальная опера.

«Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию в Сумской области, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины — Владислав Горай. Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены — он являлся примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал», — говорится в сообщении.

Как говорится на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета, Владислав Горай был лауреатом премии национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, лауреат премии Международного конкурса вокалистов им. Антонина Дворжака (Карловы Вары, Чехия). В оперной труппе Одесского Национального академического театра оперы и балета работал с 1993 года. В 2013 году получил звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца больше двадцати оперных партий.

Напомним, на фронте погиб известный актер театра и кино Богдан Колесник.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie