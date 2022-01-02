Солнце и снег: спасатели показали фото с вершины горы в Карпатах

Солнце и снег: спасатели показали фото с вершины горы в Карпатах

На вершине горы Пип Иван 5 градусов мороза.

Спасатели показали фото с горы Пип Иван Черногорский, сделанное в воскресенье, 2 января.

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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели сообщили, что в Карпатах сегодня ясная погода и 5 градусов мороза.

"По состоянию на 07:45 02.01.2022 г. на г. Пип Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный 10-12 м/с. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

Напомним:

В украинских Карпатах 2 и 3 января возможное схождение лавин.

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