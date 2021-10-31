Солнце и туманы: какой будет погода в регионах Украины 31 октября

Погода в последнее воскресенье октября в Украине будет теплой.
Погода в Украине сегодня, 31 октября, будет сухая и теплая.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +10 °С до +16 °С. Теплее всего будет традиционно на юге и западе, где прогнозируют до +16°С и +14°С, соответственно.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в северных областях – восточный.
"30 – 31 октября – солнце, туманы, много еще красивых листьев на деревьях и под ногами. Тепло", — добавила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
В Киеве в течение дня 31 октября погода будет тоже сухая. Температура днем до 11-13°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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