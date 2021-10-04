Солнце и ветер днем и заморозки ночью: прогноз погоды в Украине на вторник, 5 октября

Солнце и ветер днем и заморозки ночью: прогноз погоды в Украине на вторник, 5 октября

Днем в западных областях и на Приазовье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник, 5 октября, в Украине днем будет сухая и солнечная погода, а ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в северных и центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 15-20°.

В Киеве 5 октября также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°. Ночью 5-7 октября по области заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: дневная температура воздуха будет достигать +15 градусов

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