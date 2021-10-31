Солнце сменится дождем: в каких регионах Украины 1 ноября существенно испортится погода

Погода 1 ноября в регионах Украины будет разной.

Погода в Украине завтра, 1 ноября, будет теплой и преимущественно сухой. В некоторых областях возможны осадки.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Температура воздуха днем будет держаться преимущественно от +11 °С до +16 °С. Теплее всего будет традиционно на юге и востоке, где ожидается до +16 °С и +14 °С, соответственно.

Но в северных областях на завтрашний день синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. На остальной территории Украины 1 ноября будет сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в течение дня 1 ноября погода будет тоже сухая и солнечная. Температура днем до 11-13°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.

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