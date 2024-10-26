Солнце выпустило новую мощную вспышку: Украину снова накрыла магнитная буря

Украину накрыла шестибальная магнитная буря. Очередная мощная вспышка класса Х состоялась на звезде 24 октября.

Об этом сообщает meteoprog.

Источником вспышки стало пятно AR3869. Вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ).

Сообщается, что 26 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. На Солнце зафиксировано 47 солнечных пятен.

Метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеют хронические болезни, могут плохо чувствовать себя. Следите за изменениями в своем самочувствии во время магнитных бурь. Может возникать головная боль, ухудшение сна, апатия или раздражение.

Магнитные бури могут приводить к повышенной тревожности и стрессу.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания. Магнитные бури могут влиять на работу электронных приборов, систем связи, а также на здоровье людей, вызывая головные боли, усталость и ухудшение общего самочувствия.

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