Солнечная погода принесла в Украину новую опасность: синоптик сделал предупреждение

Погода в марте

Специалисты предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Да, растет опасность пожаров .

Об этом написал синоптик Виталий Постригань.

Погода в Украине — в чем опасность

В Украине сухую и солнечную погоду определяет блокирующий европейский антициклон KONRAD. Температура воздуха постепенно повышается: днем 10 марта метеостанции фиксировались от 13 до 15° тепла. Самый высокий показатель по состоянию на 14:00 в Украине наблюдали в Ивано-Франковске - +18,8 °.

«Именно такая погода способствует быстрому подсыханию подстилающей поверхности и сухой растительности. Поэтому риск возникновения пожаров высок», - подчеркнул синоптик.

Как свидетельствует статистика, именно в начале весны регистрируют самое большое количество возгораний сухой травы. Особую опасность представляет сжигание растительных остатков на приусадебных участках, стерни на полях, а также поджоги вдоль дорог. Огонь может быстро распространиться на природные территории, леса, железнодорожные пути и даже жилые дома. Кроме того, такие действия наносят вред окружающей среде: загрязняется воздух и создается реальная угроза здоровью людей.

По прогнозам синоптиков, масштабный блокирующий антициклон, по меньшей мере, до 20 марта будет удерживать теплую погоду без существенных осадков. Температура будет превышать климатическую норму примерно на 6–7°, хотя ночью возможны небольшие морозы.

Впереди весенне-летний период и ситуация с горимостью в экосистемах области будет усложняться. Поэтому нужно быть осмотрительными и не прибавлять работы спасателям», — призвал он.

Ранее говорилось, что над Украиной установился антициклон, принесший сухую и солнечную весеннюю погоду. До конца недели осадков не прогнозируют, а днем температура будет повышаться до +10…+17 °C. В то же время, ночью еще будет сохраняться небольшой минус — около +5…-2 °C. После 15 марта атмосферные фронты Европы могут принести больше облачности и периодические осадки, но существенного похолодания не ожидается.