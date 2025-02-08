Солнечно и морозно: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

Погода наконец приобрела свой зимний характер и будет стабильной по крайней мере до конца следующей рабочей недели.

Всю следующую неделю погода в Украине будет морозной, но преимущественно солнечной, без осадков. Лишь кое-где в Крыму и Приазовье есть незначительная вероятность небольшого снега.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для OBOZ.UA.

По ее словам, в ближайшие выходные и в течение следующей недели в Украине "будет преобладать классический зимний характер погоды". Это связано с влиянием холодного воздуха из Арктики и полем высокого атмосферного давления.

"Поэтому осадков с сегодняшнего дня мы практически не ожидаем, наоборот, кое-где уже будут солнечные прояснения, днем солнечно, ночью просто ясное небо", — рассказала синоптик.

Она добавила, что в этот период на большей части территории Украины ожидается умеренный северо-восточный ветер. Но в Крыму и на Приазовье ветер может оказаться намного сильнее, с порывами до 15-20 м/с.

"В ближайшие ночи нас ждут 4-10 градусов мороза (в Крыму немного теплее, до минус 5), но днем максимум от 4 мороза до 2 тепла. На Закарпатье – плюс 3, плюс 8 может быть. Самыми холодными остаются Карпаты, высокогорье, там от 7 до 14 мороза в ночные часы, а днем ​​0-6 мороза", – прогнозирует Птуха.

Такая погода будет держаться как минимум до конца следующей рабочей недели. А уже в выходные, 15-16 февраля, в стране может потеплеть на несколько градусов.

"Пока за весну рано говорить, наоборот – длится третий месяц зимы, и наконец он приобрел свой зимний характер. Поэтому до конца февраля о каких-то весенних показателях не говорим. Но с марта можно ожидать всего, чего угодно, потому что это переходный месяц, для него абсолютно нормальны как зимние проявления погоды, так и высокие значения температуры".

Напомним, в ближайшие двое суток погодные условия на большей части Восточной Европы будут определяться малоподвижным холодным антициклоном "Elvira". Украина будет находиться на его южной периферии с преимущественно восточными ветрами, а температурный фон окажется чуть ниже климатической нормы.

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