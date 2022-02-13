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Солнечно и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 февраля

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Солнечно и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 февраля

pixabay.com

Синоптики обещают украинцам комфортную погоду.

Сегодня, 13 февраля, в Украине прогнозируется солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +7, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях ожидается солнечная погода:

  • на западе днем +4+7, ночью -6-12
  • на севере днем -1+2, ночью -7-9
  • на востоке днем -1+5, ночью -5-8
  • на юге днем +3+6, ночью -3-7
  • в центре днем +2+6, ночью -5-8

В столице сегодня тоже солнечно. Днем будет +2+4, а ночью –5-7.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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