Солнечно и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 февраля

Синоптики обещают украинцам комфортную погоду.
Сегодня, 13 февраля, в Украине прогнозируется солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +7, без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во всех областях ожидается солнечная погода:
- на западе днем +4+7, ночью -6-12
- на севере днем -1+2, ночью -7-9
- на востоке днем -1+5, ночью -5-8
- на юге днем +3+6, ночью -3-7
- в центре днем +2+6, ночью -5-8
В столице сегодня тоже солнечно. Днем будет +2+4, а ночью –5-7.
Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.
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