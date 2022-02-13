Солнечно и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 февраля

Солнечно и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 февраля

Синоптики обещают украинцам комфортную погоду.

Сегодня, 13 февраля, в Украине прогнозируется солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +7, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях ожидается солнечная погода:

на западе днем +4+7, ночью -6-12

на севере днем -1+2, ночью -7-9

на востоке днем -1+5, ночью -5-8

на юге днем +3+6, ночью -3-7

в центре днем +2+6, ночью -5-8

В столице сегодня тоже солнечно. Днем будет +2+4, а ночью –5-7.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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