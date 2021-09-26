Солнечно и тепло: жителей каких регионов порадует погода в Украине 27 сентября

Погода в Украине 27 сентября будет комфортной.

Погода в Украине в понедельник, 27 сентября, будет теплой и сухой, осадков не прогнозируют. Температура воздуха завтра прогреется местами до + 22 °С.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве регионов Украины 27 сентября будет солнечно. Температура воздуха днем достигнет отметок от + 13 °С до + 22 °С. Теплее будет на Закарпатье, в другой областях в основном столбики термометров будут показывать максимум + 18 °С.

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Прохладнее будет в Киеве, Черниговской, Сумской Полтавской, Харьковской, Черкасской областях. В этих регионах обещают не более + 16 °С.

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На юге температура воздуха ночью упадет до 9-12 градусов тепла, на востоке — от 6 °С до + 8 °С, на севере — от 6 °С до + 8 °С, на западе — от 7 °С до 11 °С.

В Киеве днем синоптики обещают от + 13 °С до + 15 °С. Начало недели в украинской столице будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 сентября / Укргидрометцентр

Напомним, 26 сентября в восточных и некоторых южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, на реке Западный Буг в Львовской области ожидается подъем уровня воды на 0,1 — 0,3 м.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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