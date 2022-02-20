Солнечно и тепло: жителей каких регионов Украины порадует весенняя погода 20 февраля

Погода порадует украинцев весенним теплом.
Погода в Украине 20 февраля будет теплой, сухой и солнечной. В некоторых регионах прогнозируется до +10°С.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Дневная температура воздуха, по данным синоптиков, прогреется до отметок от 5°С до +11°С. Теплее всего будет на Юге и в Крыму.
На большинстве территории Украины в воскресенье, 20 февраля, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве сегодня прогнозируется сухая и теплая погода. Максимально воздух прогреется до +8°С.
Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.
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