Солнечно, но холодно: прогноз погоды в Украине на первые выходные октября

Дожди возможны только в субботу во Львовской, Волынской и Ровенской областях.

В первые выходные второго осеннего месяца, 2-3 октября, в Украине будет сухая, солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 2 октября, в стране будет сухо, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 18°.

В воскресенье, 3 октября, осадки также не ожидаются. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточной части местами и в воздухе заморозки 0-5°, на Закарпатье и крайнем юге страны 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье и местами на Прикарпатье 17 -21°.

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В Киеве на выходных также будет солнечно и сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 2 октября ночью 2-4° тепла, днем около 15°, 3 октября ночью 4-6° тепла, днем тоже около 15°. В то же время ночью 2-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Фрося рассказала о погоде на первых выходных октября

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