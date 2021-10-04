Солнечно, но с ночными заморозками: прогноз погоды в Украине на 4-10 октября

Солнечно, но с ночными заморозками: прогноз погоды в Украине на 4-10 октября

Дожди возможны на западе и юге страны.

Погода на этой неделе, 4-10 октября, в Украине днем будет солнечной и сухой, а ночью — холодной, местами с заморозками.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 октября, в стране будет сухо. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточной части местами и в воздухе заморозки 0-5°, на Закарпатье и крайнем юге страны 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье и местами на Прикарпатье 17-21°.

5-6 октября в Украине также будет без осадков, лишь в Крыму, днем 6 октября и в Закарпатье небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье и в южной части страны ночью 4-10° тепла, днем 13-19° .

7-10 октября преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, в Винницкой и Одесской областях небольшие дожди. Температура ночью 3-9° тепла (7 октября в восточных и северо-восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 11-17° тепла.

В Киеве неделя также будет преимущественно солнечной и сухой. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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