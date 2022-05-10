Солнечно, тепло и без осадков: прогноз погоды на вторник, 10 мая

Солнечно, тепло и без осадков: прогноз погоды на вторник, 10 мая

Во вторник, 10 мая, в Украине будет без осадков, солнечно и тепло. Местами столбики термометров будут показываться до 22 градусов.

Небольшой кратковременный дождь ожидается днем только в восточных областях.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура днем 14-19 градусов, на Закарпатье до 22 градусов.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области днем 14-19 градусов, в Киеве 15-17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая 2022 года / Укргидрометцентр

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