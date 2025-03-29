Солнечное затмение 29 марта: где и как посмотреть, о чем предупреждают мольфары в это время

Затмение в Украине произойдет между 13:00 и 14:00 по киевскому времени / © Associated Press

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Сегодня, 29 марта, в Украине можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Несмотря на то, что оно может происходить несколько раз в год, над северным полушарием оно видно не всегда.

В Украине точное время затмения:

Начало: 12:58 по киевскому времени

Максимальная фаза: около 13:30

Завершение: 14:04

По данным ресурса Time and Date, жители нашей страны смогут увидеть явление только отчасти. Тень Луны закроет только небольшую часть диска Солнца. В то же время наблюдать затмение можно будет только в западных и северных областях.

Так, в Ужгороде будет видно, как тень Луны закрыла 1,86% диска Солнца, во Львове — 2,06%, в Ивано-Франковске — 0,85%, в Луцке — 2,26%, в Тернополе — 0,96%, в Ровно — 1,62%, в Хмельницком — 0,3.

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Наблюдать солнечное затмение следует с осторожностью, чтобы не повредить зрение. Используйте специальные солнцезащитные очки или другие средства с соответствующим уровнем защиты.

Солнечное затмение — это не только астрономическое событие, но и момент, когда энергия Вселенной приобретает особую силу.

В частности, 29 марта у нас будет уникальная возможность использовать этот день для трансформации своей жизни, особенно в финансовой сфере. Во многих культурах затемнение считается временем изменений, очищения и установления новых намерений.

Мольфар Макс Гордеев для УНИАН рассказал, что следует сделать, чтобы привлечь достаток, и от каких действий лучше воздержаться, чтобы не оттолкнуть от себя финансовую удачу.

Он рекомендует очистить кошелек от старых чеков и мусора, сделать пожертвование. Гордеев рекомендует в этот день не давать или брать деньги взаймы, нельзя конфликтовать, не поддаваться зависти.