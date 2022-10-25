Солнечное затмение в Украине: яркие фото и видео астрономического явления

В Украине и Европе сегодня, 25 октября, произошло солнечное затмение. Его могли наблюдать в городах, где была преимущественно безоблачная погода.

Европа 25 октября могла наблюдать за солнечным затмением. Хотя в Украине и была преимущественно облачная погода, тем не менее некоторые регионы увидели затмение.

В соцсетях пользователи публиковали яркие снимки необычного астрономического явления.

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Эксперты прогнозировали, что на территории Украины максимальная фаза частичного солнечного затмения придется на время 13:28 – 13:50. Отмечалось, что солнечный диск будет закрыт на 47-65%.

Хотя погода в Украине в этот день была пасмурной, однако некоторым регионам все же удалось увидеть яркое астрологическое явление.

Фото: соцмережі

Напомним, что в последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года. Тогда Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию.

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