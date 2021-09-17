Солнечных выходных не будет: прогноз погоды на субботу и воскресенье

Солнечных выходных не будет: прогноз погоды на субботу и воскресенье

Температура воздуха будет постепенно снижаться.

Украина на днях окажется в плену дождей. Поэтому солнечных выходных не будет.

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Уже в субботу, 18 сентября, дожди следует ожидать почти во всех областях. Иногда — еще и с грозами. Сухо — только в Донецкой и Луганской областях. Впрочем, есть и хорошие новости. В субботу — все еще тепло. Столбики термометров покажут до 23 градусов. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В воскресенье, 19 сентября, осадки станут не такими интенсивными. Но, к примеру, жителям западных регионов придется надеть куртки. Там дневной максимум — это плюс 14.

В начале следующей недели дожди, говорят синоптики, прекратятся. И солнце снова покажется из-за туч.

Погода в Украине: страна окажется в плену дождей - их следует ожидать почти во всех областях

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