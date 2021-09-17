Солнечных выходных не будет: прогноз погоды на субботу и воскресенье

Температура воздуха будет постепенно снижаться.
Украина на днях окажется в плену дождей. Поэтому солнечных выходных не будет.
Уже в субботу, 18 сентября, дожди следует ожидать почти во всех областях. Иногда — еще и с грозами. Сухо — только в Донецкой и Луганской областях. Впрочем, есть и хорошие новости. В субботу — все еще тепло. Столбики термометров покажут до 23 градусов. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
В воскресенье, 19 сентября, осадки станут не такими интенсивными. Но, к примеру, жителям западных регионов придется надеть куртки. Там дневной максимум — это плюс 14.
В начале следующей недели дожди, говорят синоптики, прекратятся. И солнце снова покажется из-за туч.