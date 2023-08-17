"Солнечный" бизнес: как государство платило миллионы за электроэнергию, что не поступала в энергосистему Украины

Государство платило сотни миллионов за электроэнергию, которая, скорее всего, не поступала в энергосистему Украины.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info

Что известно

Станции в оккупации время работали синхронно с объединенной энергосистемой Украины. Затем связь с ней была утрачена. В "Укрэнерго" отмечают, что это произошло 1 июля 2022 года.

"Следовательно, примерно с июля электроэнергия от солнечных станций, оказавшихся во временной оккупации на территории Запорожской области, вероятно, не шла в украинскую энергосистему и украинский рынок", – акцентирует журналистка Алиса Юрченко.

Но некоторые станции продолжили ее производить или декларировать производство. Более того, они получали от государственного предприятия "зеленый тариф". Дело в том, что плата производителям зеленой электроэнергии, в частности солнечно, особенная: гарантированная, фиксированная на много лет вперед и выше, чем другим производителям.

Среди этих станций были тесно связаны с заместителем главы Офиса Президента Ростиславом Шурмой:

"КД ЭНЕРДЖИ 2";

"Восстановительная энергия Запорожья";

"Нацпрод" и другие.

Ростислав Шурма / Фото: РБК-Украина

"Иронично, что все время, пока должностные лица "не замечали", что мы платим за большее количество энергии, чем получаем, сам Шурма отвечал на Банковой за энергетическое направление", – добавляют расследователи.

В общей сложности СЭС в Запорожской области, принадлежащие семье Шурмы, получили более 320 миллионов по "зеленому тарифу" в оккупации.

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты разобрали и вывезли кое-где солнечную электростанцию вблизи города Токмак. По словам местных, панели разбирали и вывозили достаточно продолжительное время.

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