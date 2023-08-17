"Солнечный" бизнес: как государство платило миллионы за электроэнергию, что не поступала в энергосистему Украины

Речь идет о солнечных электростанциях на оккупированных территориях Запорожья.
Государство платило сотни миллионов за электроэнергию, которая, скорее всего, не поступала в энергосистему Украины.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info
Что известно
Станции в оккупации время работали синхронно с объединенной энергосистемой Украины. Затем связь с ней была утрачена. В "Укрэнерго" отмечают, что это произошло 1 июля 2022 года.
"Следовательно, примерно с июля электроэнергия от солнечных станций, оказавшихся во временной оккупации на территории Запорожской области, вероятно, не шла в украинскую энергосистему и украинский рынок", – акцентирует журналистка Алиса Юрченко.
Но некоторые станции продолжили ее производить или декларировать производство. Более того, они получали от государственного предприятия "зеленый тариф". Дело в том, что плата производителям зеленой электроэнергии, в частности солнечно, особенная: гарантированная, фиксированная на много лет вперед и выше, чем другим производителям.
Среди этих станций были тесно связаны с заместителем главы Офиса Президента Ростиславом Шурмой:
- "КД ЭНЕРДЖИ 2";
- "Восстановительная энергия Запорожья";
- "Нацпрод" и другие.
"Иронично, что все время, пока должностные лица "не замечали", что мы платим за большее количество энергии, чем получаем, сам Шурма отвечал на Банковой за энергетическое направление", – добавляют расследователи.
В общей сложности СЭС в Запорожской области, принадлежащие семье Шурмы, получили более 320 миллионов по "зеленому тарифу" в оккупации.
Напомним, в Запорожской области российские оккупанты разобрали и вывезли кое-где солнечную электростанцию вблизи города Токмак. По словам местных, панели разбирали и вывозили достаточно продолжительное время.
Читайте также: