Солнце, птицы и улитки: что на самом деле может вызвать сыпь после купания

Пляж

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Сыпь и раздражение кожи после купания в водоемах могут быть вызваны не только загрязненной водой, но и водорослями, паразитами водоплавающих птиц и улиток, а также чрезмерным воздействием солнца.

Об этом в комментарии телеканалу «Киев24»мсообщила врач-инфекционист Евгения Менджулина.

По её словам, причин появления высыпаний может быть немало.

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«Существует множество различных причин, которые могут вызвать такую сыпь. Это могут быть и вирусные заболевания, которые очень быстро распространяются в водоемах, особенно сейчас, когда тепло. Это может свидетельствовать о загрязнении воды определенными химикатами», — отметила врач.

Менджулина подчеркнула, что опасность представляют также фекальные стоки и паразиты, обитающие в природных водоемах.

«Это может быть проявлением определенных паразитозов, встречающихся у водоплавающих птиц и у улиток, обитающих в этих водоемах. И именно личинки этих паразитов обладают высокой токсичностью, вызывая аллергические реакции при контакте с кожей человека», — пояснила она.

По словам врача, особенно уязвимы к таким раздражителям дети.

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В то же время значительную роль играет и солнечное излучение.

«Солнце очень вредно влияет на кожу. И оно повышает чувствительность кожи к любым раздражителям», — подчеркнула Менджулина.

Она добавила, что контакт с водорослями или экскрементами водоплавающих птиц также может вызвать аллергические реакции.

«Кожа, истощенная солнцем, при контакте с любым аллергеном будет вызывать такие реакции, как сыпь, отек, ожоги. Поэтому это опасно», — подытожила инфекционистка.

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Напомним, отдыхающие, купавшиеся в озере Свитязь на Волыни, начали массово жаловаться в социальных сетях на неприятные дерматологические реакции после контакта с водой. Люди сообщают о появлении мелкой сыпи, красных пузырьков и сильном зуде, который может длиться несколько дней.

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