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"Солнышко мое!": бабушка встретила своего внука – бойца, который впервые за полтора года вернулся домой

Дата публикации
Просмотры
892
Время на прочтение
1 мин
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"Солнышко мое!": бабушка встретила своего внука – бойца, который впервые за полтора года вернулся домой

Украинский воин ВСУ Феликс впервые за полтора года вернулся домой.

Феликс сражается под Бахмутом и приехал в короткий отпуск.

Украинский воин ВСУ Феликс впервые за полтора года вернулся домой. Дверь ему открыла бабушка.

Трогательное видео оприлиднел канал FREEДОМ.

Феликс сражается под Бахмутом и приехал в короткий отпуск. На видео сняли его трогательную встречу с бабушкой.

Также напомним историю военнослужащего Ильи Сафановского , который воевал еще до полномасштабного вторжения и защищал Украину в самых горячих точках на Донецком направлении – Пески, Авдеевка, Водяное. Во время полномасштабного вторжения Илья тоже защищал Бахмут. Был ранен. В тяжелом состоянии мимо минного поля к ближайшим позициям украинских военных.

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Дата публикации
Просмотры
892
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