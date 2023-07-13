"Солнышко мое!": бабушка встретила своего внука – бойца, который впервые за полтора года вернулся домой

Феликс сражается под Бахмутом и приехал в короткий отпуск.
Украинский воин ВСУ Феликс впервые за полтора года вернулся домой. Дверь ему открыла бабушка.
Трогательное видео оприлиднел канал FREEДОМ.
Феликс сражается под Бахмутом и приехал в короткий отпуск. На видео сняли его трогательную встречу с бабушкой.
Также напомним историю военнослужащего Ильи Сафановского , который воевал еще до полномасштабного вторжения и защищал Украину в самых горячих точках на Донецком направлении – Пески, Авдеевка, Водяное. Во время полномасштабного вторжения Илья тоже защищал Бахмут. Был ранен. В тяжелом состоянии мимо минного поля к ближайшим позициям украинских военных.
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