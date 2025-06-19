- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 628
- Время на прочтение
- 1 мин
"Солнышко, я уже дома": освобожденный из плена пограничник растрогал разговором с родными
На видео завернутый в сине-желтый флаг экс-узник звонит близким, говоря: «Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине».
Освобожденный из плена украинский пограничник, который вернулся домой в рамках обмена 19 июня, растрогал своим первым разговором с родными на свободе. Мужчина не сдерживал слез радости.
Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
На ролике завернутый в сине-желтый флаг украинский пограничник звонит родным и со слезами на глазах говорит:
«Привет, солнышко. Как дела? Я уже дома. Я уже в Украине. Все нормально. На своих двоих пришел. Все хорошо. Я рядом, я недалеко. Ты у меня молодец. Я тобой очень горжусь. Ты самый лучший у меня, сынок».
Напомним, 19 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой возвращаются тяжелобольные защитники из Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились во вражеском плену еще с 2022 года.
К слову, предыдущий этап обмена пленными, о котором Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся 14 июня. Тогда на Родину также вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.
Кроме того, Киев и Москва завершили репатриационную часть договоренностей в Стамбуле. В рамках последнего этапа 16 июня в Украину вернули тела 1245 погибших военных.