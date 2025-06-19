"Солнышко, я уже дома": освобожденный из плена пограничник растрогал разговором с родными

Освобожденный из российского плена украинский пограничник / © скриншот с видео

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Освобожденный из плена украинский пограничник, который вернулся домой в рамках обмена 19 июня, растрогал своим первым разговором с родными на свободе. Мужчина не сдерживал слез радости.

Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

На ролике завернутый в сине-желтый флаг украинский пограничник звонит родным и со слезами на глазах говорит:

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«Привет, солнышко. Как дела? Я уже дома. Я уже в Украине. Все нормально. На своих двоих пришел. Все хорошо. Я рядом, я недалеко. Ты у меня молодец. Я тобой очень горжусь. Ты самый лучший у меня, сынок».

Дата публикации 15:30, 19.06.25 Количество просмотров 13 Я уже в Украине»: освобожденный из плена пограничник растрогал разговором с родными

Напомним, 19 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой возвращаются тяжелобольные защитники из Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились во вражеском плену еще с 2022 года.

К слову, предыдущий этап обмена пленными, о котором Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся 14 июня. Тогда на Родину также вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.

Кроме того, Киев и Москва завершили репатриационную часть договоренностей в Стамбуле. В рамках последнего этапа 16 июня в Украину вернули тела 1245 погибших военных.

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