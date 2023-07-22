"Сомневаются – пусть ждут": в Минобороны обещают "загнать" российский флот в Туапсе и Новороссийск

В Министерстве обороны Украины заявили, что у украинских военных достаточно средств, чтобы "загнать черноморский флот РФ в Туапсе и Новороссийск".

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны о том, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как такие, которые перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками.

"Есть ли у нас на это способности? По сравнению с тем, как начиналась война – такие способности есть. И они будут еще больше. И эти способности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой я еще в прошлом году говорил: "Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда в Туапсе, Новороссийск и не давать им двигаться в зоне Крыма", – сказал он.

Он заявил, что возможности ВМС не ограничиваются системами типа "Нептун".

"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", – заявил Гаврилов.

Он отметил, что чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе.

"Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут", – подытожил Гаврилов.

Напомним, ранее сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что Российская Федерация может готовить операцию под фальшивым флагом, атакуя суда в Черном море. Обвинить в этом Москва может Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что вскоре после угроз со стороны России для кораблей с украинским зерном вражеские войска провели в Черном море учения с ракетными стрельбами.

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