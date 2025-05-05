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"Соня, тормоз!": отец посадил за руль малолетнюю дочь и та дала по газам (видео)
К счастью, дети не попали в ДТП. Отца привлекли к административной ответственности.
Полицейские Львовской области установили личность мужчины, который посадил за руль свою малолетнюю дочь. Кроме того, на пассажирском сиденье находился малолетний сын 28-летнего отца.
Патрульная полиция Львовской области сообщила об этом 5 мая.
«О происшествии стало известно во время мониторинга соцсетей: на видео мужчина дал управлять автомобилем малолетней девочке, а рядом сидел ее брат. Отец снимал происходящее на видео и подсказывал, как управлять», — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность 28-летнего мужчины.
«В отношении него полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему право управления таким транспортным средством), а также ювенальная полиция составила протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП», — сказали полицейские.
Напомним, в Полтавской области погибли полицейский и военный из ТЦК. В аварии погибли 23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко и 36-летний сержант Виктор Боровко.
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