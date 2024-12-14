Сообщение о повестке в Viber: адвокат объяснил, законно ли это

У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию.

В Украине сократили сроки прибытия военнообязанных по повестке в ТЦК и СП. Также изменились нормативно-правовые акты относительно надлежащего вручения повестки и информирования о необходимости явиться в военкоматы.

Считается ли сообщение на Viber законным способом оповещения о повестке, рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии РБК-Украина.

"Теперь в случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК (писем с повестками), работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами", — рассказал он.

По его словам, лицу могут отправить конверт в почтовый ящик, вручить его самостоятельно или отправить смс-уведомление от оператора почтовой связи "Укрпочты". В частности, на Viber.

"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня, даже в случае, если адресат не получит письмо, будет считаться, что он информирован должным образом", – объясняет юрист.

Новые правила регламентированы в соответствии с "Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". Также правительство изменило сроки на прибытие в ТЦК и СП — это семь дней, если проживает в областном центре, и десять — если в других населенных пунктах.

"Замечу, что каждый военнообязанный обязан сообщать об изменении фактического места жительства, поэтому военнообязанные (в частности и ВПЛ) должны сообщать новый адрес своего места пребывания", — говорит Кушнаренко.

Если же человек проживает по другому адресу и не уведомил об этом государство, то ТЦК отправляют ему повестку в известный ему адрес. Повестка все равно будет считаться врученной, а человек должным образом проинформирован.

Напомним, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил, как мужчине не попасть в розыск. Ведь если человек получил повестку лично и через три дня не явился, можно подать его в розыск.

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