Сообщения, распространяемые в соцсетях от имени Игоря Коломойского, – фейк – адвокаты

Игорь Коломойский / © УНИАН

Сообщения, распространяемые в соцсетях от имени Игоря Коломойского, – фейк.

Об этом заявили адвокаты бизнесмена – Александр Лысак и Олег Пушкарь – в суде.

20 ноября должно было состояться сразу два судебных заседания – рассмотрение заявления об отводе коллегии судей от рассмотрения апелляционной жалобы и рассмотрение по существу апелляционной жалобы защитника в интересах Коломойского. Это заседание было перенесено на конец декабря.

Второе заседание – прошло в Кассационном уголовном суде. Там рассматривали ходатайство о переводе судебного разбирательства из Киева в Днепр. Коллегия судей в этом отказала. Речь идет о деле 21-летней давности.

Защитники бизнесмена в комментариях журналистам заявили, что процесс намеренно затягивают.

"Мы вчера рассуждали, что сегодня будет? Вчера было "минирование". Сегодня сообщила председательствующая, что ей материалы только передали. Обвинительный акт с апреля находится на рассмотрении судьи, подготовительное заседание не начинается, продолжается содержание под стражей и все. Поэтому здесь возникает логический вопрос – какая цель держать под стражей нашего подзащитного?", – заявил Александр Лысак.

Напомним, накануне, когда Игоря Коломойского должны были доставить из СИЗО в Апелляционный суд города Киева, здание суда "заминировали". Адвокаты связывают непривоз своего подзащитного с тем, что, мол, кто-то не хочет видеть его в суде на фоне скандала "Миндич-гейт".

Адвокат Олег Пушкарь отметил, что не удивится, если на пленках по делу "Миндич-гейт" есть данные о том, как обсуждается, что не надо, например, выпускать Коломойского и что нужно использовать средства, чтобы человек находился под стражей.

"Кто-то не хочет видеть Игоря Коломойского в суде. Кто-то не хочет, чтобы он что-то сказал во время судебного заседания, в перерыве. Сейчас для этого совсем не время. Сейчас государство сотрясает "Миндич-гейт", и уже столько комментариев поступает, что это может быть связано с этим. Все пишут, а что там происходит, а кто там что пишет в “Фейсбуке”, Игорь Коломойский написал... и тому подобное. Сразу хочу сказать – это не "Фейсбук"-страница г-на Коломойского, его нет в "Фейсбуке", это какой-то неизвестный человек создал и что-то там дописывает. Ни "Фейсбука", ни каких-либо других соцсетей никому другому он не поручал вести за него или от его имени”, – сказал Олег Пушкарь.